CALCIOMERCATO ROMA CONTE / Con Gianluca Petrachi sempre più vicino al ruolo di nuovo Ds, in casa Roma sale la temperatura sul fronte Antonio Conte, grande sogno e ormai obiettivo numero uno dei tifosi per la panchina giallorossa della prossima stagione.

Il tecnico salentino è nel mirino dei più grandi club europei e tiene aperta ogni porta, dall'Inter alla Juventus passando per Psg, Bayern Monaco, Manchester United e la stessa Roma, che in queste ultime ore è in fermento, soprattutto dopo gli incontri con la dirigenza giallorossa . Per le ultime notizie di calciomercato clicca qui!

Ed è nell'interesse dello stesso Antonio Conte 'soffiare' sul fuoco del mercato. Come accaduto ieri nella sua giornata di relax in Puglia, trascorsa tra l'altro con due ex romanisti come Garzya e Baldieri, quando una tifosa, scrive il 'Corriere dello Sport', gli avrebbe chiesto del futuro e, in particolare, di accettare la Roma. "Vediamo, vediamo" la risposta di Conte che come scrive il quotidiano romano sa già, nel caso di accordo con il club capitolino, di dover avviare una ristrutturazione partendo da zero o quasi. I suoi punti fermi sarebbero alcuni big dal futuro in bilico, a partire da Kolarov e Manolas trattenuti e tolti dal mercato. De Rossi, inoltre, stravede per l'ex Ct e potrebbe stringere i denti un altro anno ancora, così come Pellegrini e Zaniolo, che la Roma vuole blindare e farne i perni del prossimo futuro.

