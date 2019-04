INTER MOURINHO/ Stando a quanto riportato da Claudia Garcia, intervenuta ai microfoni di 'Rai Sport', Josè Mourinho non sarebbe intenzionato a mollare la corsa per la panchina dell'Inter.

Nonostante siano in risalita le quotazioni intorno alla permanenza di Luciano, lo Special One starebbe monitorando la situazione tenendosi in continuo contatto con il vicepresidente della Beneamata, Javier. Per le ultime notizie sui nerazzurri---> clicca qui!

Josè Mourinho sarebbe infatti in attesa del momento propizio per rilanciarsi come nome papabile per la guida tecnica dell'Inter, domani impegnata nel big match del Meazza contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

