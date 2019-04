CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC PJANIC / La Juventus potrebbe sacrificare un big nel prossimo calciomercato estivo. Dybala e Douglas Costa rischiano di salutare Torino, ma anche la posizione di Pjanic sarebbe in bilico visto soprattutto l'interesse per il bosniaco del Real Madrid.

L'ex Roma resta comunque un elemento centrale nello scacchiere die, stando a 'Rai Sport', partirà solamente di fronte ad una proposta economica irrinunciabile.

Se dovesse concretizzarsi questo scenario, la dirigenza campione d'Italia non si farebbe trovare impreparata: Paratici e Nedved avrebbero individuato in Ivan Rakitic il sostituto di Pjanic nel cuore del centrocampo bianconero. Il croato, nei desideri anche dell'Inter, non ha ancora rinnovato il contratto con il Barcellona fino al 2021 e sarebbe valutato almeno 60 milioni di euro dal sodalizio campione di Spagna.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui