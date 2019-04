PSG HERRERA ATHLETIC / C'è l'Athletic Bilbao tra Ander Herrera e il PSG.

Stando al quotidiano 'L'Equipe' il club basco avrebbe pareggiato l'offerta per il centrocampista in scadenza con il, proponendogli un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione. Herrera sarebbe indeciso tra giocare la Champions League con i parigini o far ritorno nel suo ex club.