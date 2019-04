JUVENTUS BARCELLONA RASHFORD / Si rincorrono le voci sul futuro di Marcus Rashford, accostato anche alla Juventus e che non ha ancora rinnovato con il Manchester United.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ilcontinua nel pressing sul giovane attaccante inglese e secondo il 'Sun' sarebbe disposto ad alzare adi euro l'offerta per strapparlo ai 'Red Devils'. Proseguono intanto le trattative tra l'entourage del giocatore e lo United per il prolungamento del contratto in scadenza attualmente nel 2020 (con opzione per un ulteriore anno).