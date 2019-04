CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA RONALDO / Juventus senza rivali in Italia, ma che ha fallito l'assalto alla Champions League nonostante l'ingaggio di Cristiano Ronaldo la scorsa estate. Massimiliano Allegri ha messo in bacheca l'ottavo scudetto consecutivo, titolo che potrebbe garantirgli la riconferma sulla panchina bianconera. Il tecnico toscano e il presidente Agnelli si incontreranno nelle prossime settimane per programmare la prossima stagione e definire il possibile rinnovo contrattuale dell'ex Milan e Cagliari.

Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

In caso però di un'eventuale rottura (al momento comunque poco preventivabile), la dirigenza della Continassa continuerebbe a sognare l'approdo di Pep Guardiola sotto la Mole. Stando a 'Il Giornale' Paratici e Nedved avrebbero incassato anche il via libera di Cristiano Ronaldo per l'arrivo dell'attuale allenatore del Manchester City, che sarebbe ritenuto dal portoghese il profilo ideale per centrare l'obiettivo Champions. Inoltre, Guardiola potrebbe far rendere al meglio Paulo Dybala e farlo coesistere con lo stesso Ronaldo, dopo una stagione finora al di sotto le attese per il numero dieci argentino.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui