p>CALCIOMERCATO INTER CONTE MARINO ROMA/ Intervistato ai microfoni di 'Radio Sportiva', Pierpaolo, ex dirigente di Atalanta e Napoli, ha parlato delle panchine di Inter e Roma, in bilico per la prossima stagione: "Credo sia probabile che Antoniosi accasi in nerazzurro ma andrà monitorata anche la situazione dei giallorossi". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Marino ha poi aggiunto: "Se Petrachi, grande professionista, dovesse scegliere la Roma, allora anche il club capitolino potrebbe prendere Conte, ammesso che il progetto sia di suo gradimento".

