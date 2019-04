INTER JUVENTUSRITIRO ALLEGRI / Niente ritiro per la Juventus in vista del Derby d'Italia di 'San Siro' contro l'Inter. I giocatori bianconeri trascorreranno la serata di vigilia con le rispettive famiglie e raggiungeranno Milano direttamente domani mattina.

Massimilianoha lasciato liberie compagni dopo la rifinitura di oggi, con la squadra che si ritroverà domattina alla Continassa per partire alla volta del capoluogo lombardo. Parola mantenuta quindi dal tecnico toscano, che nella conferenza stampa pre-aveva promesso ai calciatori di abolire il ritiro pre-partita per le ultime giornate di campionato in caso di conquista matematica dell'ottavo scudetto consecutivo.