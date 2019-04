ROMA EL SHAARAWY CHAMPIONS / Roma in piena corsa per un posto in Champions League, anche grazie alle reti di Stephan El Shaarawy. L'attaccante si sofferma sul finale di stagione e gli obiettivi dei giallorossi: "E' un campionato sempre più entusiasmante ed equilibrato.

In questo Conterà la forma fisica, ma anchequella mentale e l'esperienza - ha dichiarato El Shaarawy a 'Sky Sport' - Ho lavorato molto su me stesso in questa stagione, soprattutto sotto l'aspetto mentale. Ora sto raccogliendo i frutti.ci sta dando compattezza, è un tecnico molto saggio e pragmatico. Lo stiamo seguendo e nelle ultime tre gare si sono visti i risultati. Il rapporto con? Ci sta che nello spogliatoio ci siano episodi negativi, soprattutto nel finale di stagione quando c'è stanchezza mentale e nervosismo. Significa che tutti vogliamo raggiungere qualcosa di importante: si può litigare, ma è importante che tutto si sia risolto".