CALCIOMERCATO BAYERN MONACO KOVAC / Negli ultimi mesi la permanenza di Niko Kovac sulla panchina del Bayern Monaco è stata messa in discussione a causa dei risultati non di certo esaltanti rimediati in stagione: dopo l'eliminazione negli ottavi di Champions League contro il Liverpool, la squadra bavarese però è riuscita a sorpassare in campionato il Borussia Dormtund e a qualificarsi alla finale di DFB Pokal. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco, ha voluto ribadire la propria fiducia nei confronti di Kovac.

Ecco le parole rilasciate ai microfoni di 'spox.com': ''Abbiamo conquistato la finale di DFB Pokal e siamo tra le prime quattro in classifica in Bundesliga a quattro giornate dalla fine, significa che lui ha svolto un ottimo lavoro. Ed è al primo anno sulla nostra panchina, al momento non abbiamo nulla di cui lamentarci''.

Il finale di stagione però sarà decisivo per Kovac: come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il Bayern Monaco ha messo nel mirino Erik Ten Hag, tecnico dell'Ajax dei sogni che ha condannato la Juventus all'eliminazione dalla Champions.

