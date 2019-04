ROMA CAGLIARI CONVOCATI / Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati della Roma in vista della sfida casalinga in programma domani all'Olimpico contro il Cagliari. Il tecnico giallorosso recupera Manolas ma dovrà fare a meno degli squalificati Zaniolo e Cristante.

Ecco la lista dei 19 convocati:

Portieri: Olsen, Fuzato, Mirante.

Difensori: Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Fazio, Florenzi, Manolas.

Centrocampisti: Pellegrini, Coric, Pastore, Nzonzi.

Attaccanti: Perotti, Dzeko, Schick, Under, Kluivert, El Shaarawy.

