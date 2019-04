p>CALCIOMERCATO BOLOGNA MIHAJLOVIC / Sinisasta trascinando ilad una salvezza che fino a poche settimane fa sembrava fuori alla portata: dal suo insediamento sulla panchina rossoblù, l'ex tecnico diha fatto un bel balzo in classifica conquistando importanti punti nelle ultime partite ma il suo futuro è ancora da scrivere. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Durante la conferenza stampa che si è tenuto alla vigilia della sfida contro l'Empoli, Mihajlovic ha risposto così alle domande dei giornalisti che lo hanno interrogato su ciò che avverrà a fine anno: ''Ho incontrato la dirigenza ma non abbiamo approfondito ancora il discorso perché questo non è ancora il momento di farlo. Io ho sempre detto che qui a Bologna sto bene e che la porta è aperta a tutti. Non ho ancora parlato con nessuno e la prima squadra con cui lo farò sarò il Bologna che avrà la mia priorità. Posso solo dire che il progetto che mi verrà proposto a fine stagione avrà certamente un peso''.

