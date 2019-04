QUALIFICAZIONI EURO 2020 SQUALIFICA PJANIC ITALIA / Buone notizie per il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini in vista dello scontro diretto con la Bosnia valido per le qualificazioni a Euro 2020 in programma a giugno.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La UEFA ha infatti ufficializzato la squalifica di due giornate a Miralem, che salterà le partite contro. Il centrocampista dellaera stato espulso per rosso diretto ine non sarà dunque del match contro gli azzurri, in programma il prossimo 11 giugno proprio all'Allianz Stadium di Torino.