CALCIOMERCATO NAPOLI / Lorenzo Insigne, Allan o Kalidou Koulibaly... quale sarà il big sacrificato dal Napoli in vista della prossima finestra estiva di mercato? Secondo quanto riportato da 'Sportmediaset', uno dei tre è destinato a partire e lasciare la squadra di Carlo Ancelotti. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

E' noto da diverso tempo l'interesse dei principali top club europei su Koulibaly, con il Manchester United in pole, mentre Allan continua a rimanere nel mirino del Psg dopo la trattativa sfumata per poco nella finestra invernale di mercato. Discorso diverso per Insigne, per il quale sarà decisivo il confronto che si terrà a fine stagione tra società ed entourage.

