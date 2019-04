p>CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS RABIOT / Fuori uno! Ildi Zinedineabbandona la pista che porta ad Adrien, centrocampista francese in rottura con il: come riportato dal quotidiano spagnolo 'AS', la dirigenza madrilena ha deciso di mollare la presa a causa dell'elevate richieste dell'entourage del giocatore e concentrare tutte le forze su Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Il futuro di Rabiot così difficilmente sarà in Spagna dopo che nelle ultime settimane anche il Barcellona sembra aver alzato bandiera bianca. Secondo 'AS', in corsa rimangono Juventus e Inter con le due italiane che devono guardarsi le spalle da Tottenham, Manchester United e Bayern Monaco ma al momento nessun club pare aver avanzato un'offerta al giocatore.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui