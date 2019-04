p>CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Quale sarà il futuro di Mauro? Ma soprattutto sarà ancora a forti tinte nerazzurre? E' questo il dubbio che ormai da mesi tiene con il fiato sospeso milioni di tifosi dell': la stagione del numero 9 argentino è stata tormentata, ricca di colpi di scena e da voci che hanno spinto Maurito sempre più lontano da Milano. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

In attesa di capire quale sarà l'esito della stagione nerazzurra, Wanda Nara però ha voluto mandare un messaggio chiaro e forte ai tifosi dell'Inter. Sollecitata da un intervento di un sostenitore nerazzurro ('Non andare via Mauro'), la showgirl argentina ha annunciato su 'Instagram' che Icardi non si muoverà da Milano nella prossima finestra estiva di mercato con un 'tranquillo' che suona come una vera e propria conferma.

