ITALIA CONVOCATI / Ci sono Cutrone, Meret e Audero ma anche Gozzi e Nicolussi Caviglia: Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per lo stage che si svolgerà a Coverciano il 29 e 30 aprile. Una due giorni che il ct dell'Italia dedicherà ai giovani di Serie A, anche quelli che non hanno trovato molto spazio come ad esempio Portanova della Juventus. Dell'elenco avrebbe dovuto far parte anche Nicolò Fagioli che però è indisponibile.

Alla due giorni azzurra parteciperanno anche i tecnici dell'Under 21 Luigi Di Biagio e dell'Under 20 Paolo Nicolato e il coordinatore delle Nazionali Giovanili del Club Italia Maurizio Viscidi.

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Marco Carnesecchi (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Alessandro Plizzari (Milan);

Difensori: Alessandro Bastoni (Parma), Raoul Bellanova (Milan), Davide Biraschi (Genoa), Kevin Bonifazi (Spal), Mattia Caldara (Milan), Andrea Conti (Milan), Federico Dimarco (Parma), Giovanni Di Lorenzo (Empoli), Paolo Iweru Gozzi (Juventus), Sebastiano Luperto (Napoli), Nicola Murru (Sampdoria), Luca Pellegrini (Cagliari), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari), Francesco Vicari (Spal);

Centrocampisti: Francesco Cassata (Frosinone), Danilo Cataldi (Lazio), Alessandro Murgia (Spal), Hans Nicolussi Caviglia (Juventus), Manolo Portanova (Juventus), Alessio Riccardi (Roma), Mattia Valoti (Spal), Emanuel Vignato (Chievo), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Patrick Cutrone (Milan), Simone Edera (Bologna), Riccardo Orsolini (Bologna), Andrea Pinamonti (Frosinone); Vittorio Parigini (Torino), Andrea Petagna (Spal), Eddie Salcedo (Inter).

