CALCIOMERCATO ATALANTA GOMEZ / Tra i protagonista della stagione straordinaria dell'Atalanta, con la squadra di Gasperini in corsa per la Champions e in finale di coppa Italia, il 'Papu' Gomez ha messo il sigillo alla qualificazione degli orobici contro la Fiorentina con il gol del 2-1 nella semifinale di ritorno, grazie anche all'errore di Lafont.

L'argentino, insieme a, è uno dei gioielli della gioielleria nerazzurra ed è normale quindi che non manchino le voci sul suo conto che, con tutti gli aggiornamenti di mercato, potete trovare CLICCANDO QUI . Una arriva dalla Turchia e, come si legge su 'aksam.com', parla di un interessamento delper l'ex: Gomez, 30 anni, ha un contratto in scadenza nel 2022 ed è attualmente il capitano della formazione di Gasperini.