COPPA ITALIA GIUDICE SPORTIVO / Un turno di stop a Pezzella, ammonito in Atalanta-Firoentina, ammenda di 1.500 euro per Caicedo, reo di aver simulato in Milan-Lazio: queste le decisioni del giudice sportivo dopo le semifinali di coppa Italia. Nessuna decisione, invece, almeno per il momento sui cori contro Kessie e Bakayoko uditi durante la gara di 'San Siro'.

In questo caso il giudice sportivo si è riservato di decidere in un secondo momento come da comunicato stampa dove si legge: "In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre decisioni, in relazione anche al comportamento dei sostenitori, e comunque in attesa del ricevimento degli elenchi di gara". Il Milan con un comunicato pubblicato ieri aveva tuonato contro la mancata sospensione dell'incontro, lamentandosi dell'assenza di decisioni: probabilmente la settimana prossima arriverà il verdetto su quanto accaduto mercoledì sera.