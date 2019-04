MILAN CALDARA / Solo Milan, anche in futuro.

A 'Sport Mediaset'ha annunciato di voler restare in rossonero: "Mi sento in debito con la società e i tifosi per cui l'anno prossimo voglio assolutamente rimanere qui - le parole del centrale rossonero, che ha vissuto una stagione negativa a causa di gravi infortuni - Mi sento in debito perché non sono riuscito a dare quello che questa società merita e quindi adesso che sto bene spero davvero di riuscirci.? Ci crediamo - ha risposto Caldara - Siamo quarti, veniamo da risultati negativi, ma abbiamo tutto nelle nostre mani, dipende da noi".