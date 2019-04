MILAN SALVINI LEONARDO / "Il ministro Salvini dovrebbe spendere la parola vergogna non per il gioco del Milan ma per episodi molto più gravi": queste le dichiarazioni del direttore tecnico rossonero Leonardo in seguito alla gara contro la Lazio e agli ululati razzisti contro BakayokKessieo e . Parole che hanno provocato la risposta di Salvini che, come riportato da 'gazzetta.it', non le ha mandate a dire al dirigente milanista: "Ho letto la sua intervista nella quale chiedeva la sospensione della partita per qualche coro di qualche imbecille.

Questi cori non vengono fermati con la sospensione delle partite, ma dal 99% dei tifosi che sono educati e rispettosi". Salvini poi ha continuato: "Che un dirigente di una squadra prestigiosa come il Milan si attacchi alla sospensione delle partite e faccia polemiche con gli arbitri, da tifoso, da italiano e ministro mi sembra bizzarro". Infine, il vicepremier non ha mancato di lanciare una frecciata anche a: "Non è competenza del ministro dell'Interno decidere chi sarà l'allenatore del Milan. Da tifoso mi piacerebbe che mio figlio, che oggi ha 16 anni, vedesse vincere qualcosa al Milan prima della pensione".

