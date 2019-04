CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA REAL MADRID / Il futuro di Paul Pogba sembra essere lontano dal Manchester United: da tempo, nelle notizie di calciomercato che puoi leggere CLICCANDO QUI, si parla di un trasferimento del centrocampista francese ambito dalla Juventus e soprattutto dal Real Madrid del suo connazionale Zinedine Zidane.

Ora, riferisce 'La Sexta', ci sarebbe un indizio che farebbe pensare ad un addio sempre più probabile del francese ai 'Red Devils': Pogba, infatti, avrebbe rifiutato di preparare la documentazione necessaria per la tournée in Cina che il Manchester United terrà quest'estate. Un rifiuto che potrebbe essere letto come una prova della volontà del calciatore di chiudere la sua seconda esperienza in maglia rossa e affrontare una nuova avventura. In caso di trasferimento il Real Madrid sarebbe la destinazione più probabile anche se non è escluso un tentativo della Juventus.