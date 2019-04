CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI / Alla vigilia di Inter-Juventus, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti nella consueta conferenza stampa ha risposto anche alle domande sul suo futuro: "Per quanto mi riguarda io debbo dare il meglio di me stesso, poi c'è sempre chi ti va a giudicare.

La mia società è giusto che vada poi a cercare il meglio per l'Inter, se ci sono io dentro a questo miglioramento da fare bene. Se lei si riferisce ai mulini al vento quelli poi girano al vento in base alle amicizie, a quello che dicono i direttori su chi andare a tirare addosso... Ma la gente sa ormai rendersene conto, è tutto lì davanti agli occhi. Ci sono i calciatori e gli addetti ai lavori che parlano, per cui non ci sono problemi. A fine campionato ci diremmo comunque qualcosa in più, facendo nomi e cognomi..."