CALCIOMERCATO INTER ICARDI JUVENTUS / Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Juventus. Inevitabile un riferimento al futuro di Mauro Icardi, accostato anche alla Juventus.

Proprio sul possibile approdo dell'attaccante argentino in bianconero l'allenatore nerazzurro ha affermato: "Se mi darebbe fastidio? Non so cosa succederà in fondo al campionato e a me danno fastidio poche cose. Le cose che danno fastidio a me, danno più fastidio a quelli che lo fanno. Per cui sono piuttosto tranquillo".