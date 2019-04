FROSINONE NAPOLI INSIGNE / Non solo le polemiche e l'incertezza sul futuro, per Lorenzo Insigne il periodo è realmente nero: l'attaccante del Napoli ha accusato un affaticamento muscolare a due giorni dalla gara contro il Frosinone e potrebbe non essere a disposizione di Carlo Ancelotti.

Il tecnico di Reggiolo per Frosinone-Napoli rischia di non poter contare su Insigne, dopo la panchina per tutta la gara contro l'Atalanta. Un'esclusione arrivata in seguito alla gara di Europa League contro l'con i fischi in seguito della sostituzione e il confronto con Ancelotti. A questo si aggiungono le voci su una cessione sempre più probabile per il numero 24 azzurro.