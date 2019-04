CALCIOMERCATO ROMA CONTE ZAZZARONI / A 'Tutti Convocati', trasmissione in onda su 'Radio 24', Ivan Zazzaroni ha commentato le voci circa il possibile approdo di Conte sulla panchina della Roma: "Se dovesse arrivare sarebbe un anno zero. Lui è uno che pretende molto, rilanciare la Roma sarebbe un progetto strordinario da questo punto di vista.

Ad oggi non ci credo, ma non credevo neanche aalla Juve - le parole del direttore del 'Corriere dello Sport' - Conte vuol tornare in Italia: laal momento è bloccata su, l'ha un problema,con un contratto e ancora qualcosa di FFP. La Roma può essere l'unica soluzione per Conte che al momento sta ascoltando tutti e vuole un progetto".