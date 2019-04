INTER JUVENTUS CONVOCATI ALLEGRI / Massimiliano Allegri ha convocato 20 calciatori per Inter-Juventus, derby d'Italia in programma domani sera a 'San Siro' e valevole per la 34esima giornata di Serie A.

Il tecnico ritrova capitan, mentre è costretto a lasciare a casa siache. Ecco l'elenco completo:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Del Favero

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Cancelo, Rugani, Spinazzola

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Emre Can, Pereira Da Silva, Nicolussi Caviglia

Attaccanti: Ronaldo, Cuadrado, Kean, Bernardeschi

