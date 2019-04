Calciomercato Juventus, sfida al Napoli per un colpo da 65 milioni

CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI SANCHEZ / Alla ricerca di rinforzi difensivi, Juventus e Napoli potrebbero incrociare i propri sentieri di mercato per un colpo da 65 milioni di euro.

Secondo 'Don Balon', infatti, il club azzurro avrebbe effettuato un sondaggio per Davinson. Il difensore colombiano vuole lasciare ila fine stagione e avrebbe chiesto agli Spurs di abbassare il prezzo per rendere meno complicata la sua partenza. Secondo il sito spagnolo, però, l'ex Ajax preferirebbe un trasferimento in bianconero o a Madrid e per questo sarebbe stato offerto a Juve, Atletico e Real.