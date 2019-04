CALCIOMERCATO JUVENTUS INCONTRO AGNELLI ALLEGRI FUTURO CONTRATTO CONTE - Lo hanno ribadito a più riprese sia il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, che l'allenatore Massimiliano Allegri: si vedranno per definire il futuro. E, secondo quanto riportato da 'Sky', l'incontro dovrebbe avvenire nella settimana prossima, prima del derby col Torino, in programma venerdì prossimo alle 20.30 all'Allianz Stadium.

Il tecnico livornese potrebbe chiedere alla società una sorta di ricostruzione, un miglioramento della rosa attuale, mettendo da parte il proprio contratto, in scadenza nel 2020. Da come reagirà la società, dipenderà anche il suo futuro. In caso di risposta negativa, non è escluso che le parti possano decidere di separarsi consensualmente, anche se allo stato attuale l'intenzione è di trovare l'accordo sui programmi per continuare insieme l'avventura iniziata nel 2014. Nel frattempo, chi attende l'esito dell'incontro sarebbe Antonio: per il trainer leccese, sondato anche dallae accostato all', il ritorno in bianconero sarebbe la soluzione più gradita. Ancora pochi giorni, dunque, e conosceremo il futuro della panchina dei campioni d'Italia.