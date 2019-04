Inter-Juventus, dal campo al mercato: per Eriksen servono 150 milioni!

CALCIOMERCATO INTER-JUVENTUS ERIKSEN TOTTENHAM REAL MADRID - Mauricio Pochettino, manager del Tottenham, non vuole farsi trovare impreparato in caso di addio di Christian Eriksen e sta monitorando diversi calciatori, come riportato dalla nostra redazione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Tra questi, ci sono anchedelladell'. Nel frattempo, però, si cerca l'accordo per il prolungamento di contratto del centrocampista danese, in scadenza nel 2020, ma per il momento non è arrivata la fumata bianca. Ma gli 'Spurs', in caso di addio, non hanno intenzione di fare sconti: secondo il 'Guardian', infatti, per strappare il calciatore a Pochettino bisognerà presentare offerte da 150 milioni di euro.