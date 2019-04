Calciomercato, è deciso: via Diego Costa! Occasione per l'Inter?

CALCIOMERCATO INTER DIEGO COSTA SIMEONE ATLETICO MADRID ICARDI - Nonostante l'allenatore Diego Pablo Simeone abbia pubblicamente espresso la volontà di trattenerlo ancora in rosa, l'Atletico Madrid ha preso la decisione di cedere Diego Costa nella prossima sessione di mercato. Stando al 'Mundo Deportivo', il club castigliano sarebbe stanco dei comportamenti del 30enne bomber spagnolo e sarebbe pronto a prendere in considerazione offerte per lui, qualora dovessero arrivarne.

Sì, perché i costi dell'eventuale operazione sarebbe davvero alti: oltre ai 10 milioni di euro netti d'ingaggio, la società spagnola ha versato ben 55 milioni di euro alper riavere il calciatore nel gennaio del 2018. In, si potrebbe pensare alla possibilità, visto anche l'interesse dell'Atletico Madrid per Mauro: chiaramente, l'eventuale arrivo di Costa chiuderebbe le porte a quello di Antonioper la panchina, visti i dissidi avuti ai tempi del Chelsea. Si tratta solo di suggestioni allo stato attuale, una trattativa di difficile realizzazione. Discorso diverso per quanto riguarda la pista che porta al, alle prese con le decisioni da prendere sul futuro di Edinson