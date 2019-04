Dramma Emiliano Sala, muore anche il padre Horacio

MORTE EMILIANO SALA PADRE HORACIO INFARTO DRAMMA - Dramma nel dramma per la famiglia di Emiliano Sala. Dopo la tragica morte, a causa di un incidente aereo, del 28enne calciatore, oggi è arrivata la notizia del decesso del padre Horacio.

Stando a quanto riferito dai media argentini, il 58enne papà di Sala si è sentito male alle 5 di mattina nella sua casa di Progreso, ma all'arrivo dell'ambulanza i medici non hanno potuto far altro che constatarne la morte a causa di un infarto. Si racconta che Horacio non abbia mai superato la tragica morte del figlio, una tragedia che ha evidentemente minato anche il suo cuore.