INTER JUVENTUS NAINGGOLAN PJANIC / In programma sabato sera alle 20.30, Inter-Juventus è il big match della trentaquattresima giornata di Serie A. Alla vigilia della sfida di San Siro, Radja Nainggolan ha rilasciato un'intervista a 'DAZN' che trasmetterà la gara in diretta. Il centrocampista belga ha analizzato anche la sua stagione, ricca di numerosi bassi e pochi alti. “Quando vedremo il vero Nainggolan? Ormai aspettiamo l’anno prossimo, manca poco. Per noi l’importante è centrare l’obiettivo, abbiamo fatto un cammino importante con un po’ di difficoltà ed episodi che ci hanno danneggiati. Spero di non aver più infortuni e migliorare fisicamente per vedere il miglior Nainggolan. E’ mancata un po’ di maturità.

Nell’ultima di Champions bastava vincere e passavamo, là è stata una grande delusione, poi ci sono stati altri risultati negativi, manca ancora la maturità di invertire subito la rotta".

Nonostante giochi ad alti livelli ormai da diverse stagioni, la bacheca di Nainggolan è ancora vuota. “Ho voglia di vincere, anche se sembra strano che non ho mai vinto. Ho sempre voluto vincere qualcosa per una questione personale. Adesso manca tanto anche all’Inter e sono cose importanti per una piazza come questa. C’era il periodo in cui erano abituati a vincere, dobbiamo tornare ad essere quella squadra che fa parlare di sé a livello mondiale”.

Inter-Juventus, Nainggolan incensa Handanovic e Pjanic

L'ex giocatore di Cagliari e Roma ha poi elogiato il nuovo capitano interista, Samir Handanovic. “Grandissimo professionista, si allena forte e studia tanto. Comunica tanto e dice quello che pensa, che a me piace. E’ una persona molto onesta, alla fine non conta chi ha la fascia, in una squadra ci sono tanti elementi che possono dire la loro e in questa squadra ce ne sono un paio”. Domani si ritroverà contro un grande amico come Miralem Pjanic. “L’ho sentito l’altro giorno che aveva bisogno di biglietti. Lui è come uno di famiglia, non importa quale ora o quale data gioca contro di noi, lo sento sempre, siamo sempre stati insieme e lo sento volentieri”.





Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui