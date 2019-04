Calciomercato Inter, Nainggolan spiega il no alla Juve e 'accoglie' Barella

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS NAINGGOLAN / Alla vigilia di Inter-Juventus, Radja Nainggolan ha rilasciato un'intervista a 'DAZN' durante la quale ha parlato anche di mercato. “Con la Juve è sempre stata una partita particolare per me, perché comunque mi hanno cercato in passato e non si è poi fatto niente. Preferisco sfidare le squadre più forti e cercare di vincere, è stata sempre una cosa che ho avuto in testa.

Loro sono la squadra da battere da tanti anni e per noi è una partita importante soprattutto per la classifica. Loro hanno già vinto il campionato, ma a noi questo cambia poco perché l’importante è vincere per il nostro obiettivo”. In ottica futura, l'ex centrocampista dellaha promosso. "Mi piace soprattutto per il modo di giocare. Mette sempre il massimo, magari non fa la differenza con gol o assist, ma fa giocare meglio gli altri compagni. Viene notato meno, ma forse è quello più importante. Giocare insieme? Perché no, giocare con giocatori bravi è sempre bello. Qua ce ne sono tanti, quando si gioca con calciatori forti diventa tutto più semplice. Con lui potrebbe essere una bella lotta in campo insieme”.