ARBITRO INTER JUVENTUS BANTI / Molto importante per le zone alte della classifica ma non solo, la trentaquattresima giornata di Serie A ha il suo piatto forte in Inter-Juventus, in programma sabato sera alle 20.30. Il Derby d'Italia è stato affidato all'arbitro Banti, mentre lo spareggio Champions Torino-Milan sarà affidato a Guida. Ecco nel dettaglio le designazioni arbitrali:

ATALANTA – UDINESE Lunedì 29/04 h. 19.00

GIACOMELLI

LONGO – TASSO

IV: NASCA

VAR: PASQUA

AVAR: LO CICERO

BOLOGNA – EMPOLI Sabato 27/04 h. 15.00

VALERI

BINDONI – TOLFO

IV: ROS

VAR: CHIFFI

AVAR: MONDIN

CHIEVO – PARMA

SACCHI

COSTANZO – CAPALDO

IV: BARONI

VAR: GHERSINI

AVAR: PASSERI

FIORENTINA – SASSUOLO Lunedì 29/04 h.

FOURNEAU

FIORITO – MACCADINO

IV: ILLUZZI

VAR: FABBRI

AVAR: SCHENONE

FROSINONE – NAPOLI h. 12.30

LA PENNA

PRENNA – BACCINI

IV: PISCOPO

VAR: SERRA

AVAR: DEL GIOVANE

INTER – JUVENTUS Sabato 27/04 h. 20.30

BANTI

VUOTO – MANGANELLI

IV: DOVERI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: RANGHETTI

ROMA – CAGLIARI Sabato 27/04 h. 18.00

MANGANIELLO

GALETTO – DI VUOLO

IV: PAIRETTO

VAR: DI BELLO

AVAR: DI IORIO

SAMPDORIA – LAZIO h.18.00

MARESCA

DI LIBERATORE – TONOLINI

IV: AURELIANO

VAR: CALVARESE

AVAR: TEGONI

SPAL – GENOA

MASSA

CECCONI – ALASSIO

IV: ABISSO

VAR: IRRATI

AVAR: MARRAZZO

TORINO – MILAN h. 20.30

GUIDA

PRETI – VALERIANI

IV: MARIANI

VAR: ROCCHI

AVAR: MELI



