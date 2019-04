CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA RAIOLA / In preda ad una crisi di risultati che lo ha allontanato dal quarto posto, il Manchester United deve fare i conti anche con le tante voci di mercato che riguardano soprattutto Paul Pogba.

Il centrocampista francese, come è noto, è uno dei nomi caldi del calciomercato Juventus, che potete seguire CLICCANDO QUI , ma non solo. Il suo nome è infatti segnato con il circoletto rosso anche nella lista della spesa di Zinedine, che vuole rivoluzionare il centrocampo delper iniziare l'operazione rinascita.

E lo United? Con la conferma di Solskjaer si era parlato di percentuali di permanenza più alte per l'ex bianconero e di un possibile rinnovo contrattuale. Secondo 'The Sun', però, ora lo scenario sarebbe totalmente diverso, visto che Mino Raiola avrebbe addirittura annullato un appuntamento con la dirigenza dei 'Red Devils' proprio perché il suo assistito ha intenzione di partire e di non rinnovare con lo United.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui