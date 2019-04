Calciomercato Juventus, Perez ha la carta giusta per l'anticipo su Pogba

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA / Paul Pogba è al bivio più importante della sua carriera. Dopo aver comunicato ai proprio compagni l'intenzione di lasciare il ManchesterUnited, nonostante le resistenze del club la probabile mancata qualificazione alla prossima Champions League renderebbe quasi inevitabile l'addio del centrocampista francese che per ambizione e prospettive economiche avrebbe ridotto a due le possibili destinazioni: Juventus e Real Madrid.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo quanto scrive 'Tuttosport' il desiderio di tornare a Torino e riabbracciare la 'famiglia' bianconera è sempre forte, così come da parte della Juventus il file Pogba non è mai stato archiviato. Per acquistarlo servirebbe almeno un sacrificio importante, con Douglas Costa e Dybala principali indiziati alla partenza magari proprio in uno scambio con i 'Red Devils'. Per il quotidiano torinese, però, l'insidia Real è sempre più concreta anche a causa di Gareth, che al 'Santiago Bernabeu' danno ormai in partenza ed è da anni nella lista degli obiettivi dello United. Uno scambio di 'favori' con plusvalenze e conguaglio economico fa gola agli inglesi tanto quanto a Perez che starebbe seriamente valutando l'affare.