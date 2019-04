INTER-JUVENTUS DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE DERBY D'ITALIA SPALLETTI ALLEGRI ICARDI - Chiude il sabato della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A l'attesissimo derby d'Italia, Inter-Juventus. I nerazzurri di Luciano Spalletti vogliono consolidare il terzo posto in classifica e tenere a distanza le inseguitrici Atalanta, Milan e Roma; di contro, i bianconeri di Massimiliano Allegri, matematicamente campioni d'Italia per l'ottava volta consecutiva, troveranno sicuramente le motivazioni giuste in una partita sempre molto sentita.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; icardi. All. Spalletti

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi. All. Allegri

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 87; Napoli 67; Inter 61; Roma* 58; Milan 56; Atalanta 56; Torino 53; Lazio 52; Sampdoria 48; Fiorentina 40; Cagliari* 40, Sassuolo e Spal 38; Bologna* 37, Parma 36; Genoa 34; Udinese 33; Empoli* 29; Frosinone 23; Chievo 14.

* UNA PARTITA IN PIU'

