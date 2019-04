INTER JUVENTUS MORATTI / Inter-Juventus non è una sfida qualunque. Anche se in ballo non c'è lo scudetto, ormai andato ai bianconeri per l'ottava edizione di fila, quella di domani sera sarà una partita accesa come sempre. Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni tra presente e futuro: "Mi aspetto 90’ combattuti e spettacolari, per vincere l’Inter dovrà giocare una grandissima gara - esordisce alla 'Gazzetta dello Sport' - Per quanto mi riguarda, la sento più dei derby con il Milan. In assoluto, la Juve resta la rivale numero uno. Sa, con tutto quello che è successo in passato...".

Moratti ha poi parlato del gap con i bianconeri e della presenza di Beppe Marotta: "Spesso ciò che sembra lontanissimo, se non addirittura impossibile, è invece più vicino di quanto si possa pensare. Vero, loro vincono da tanti anni, ma l’Inter non è così distante. Non manca tanto per raggiungerla.

Quando ci sarà un’organizzazione perfetta, questa proprietà farà grandi cose. La presenza di Marotta è fondamentale, il suo arrivo conferma che ci sono ottime basi per costruire un domani importante. Ha una 'bella gatta da pelare' (sorride, ndr), ma il suo compito crea una motivazione particolare. Ricopre un ruolo prestigioso e la carriera parla per lui". Inevitabile una domanda sul caso: "Sinceramente, avrei cercato di fare qualcosa di diverso - spiega Moratti - Mi sembra che se ne sia parlato un po’ troppo… Però le cose sono andate in un certo modo, ormai questo va accettato". Come colpo di mercato, inoltre, l'ex presidente sogna, fuoriclasse del PSG:

IL FUTURO - "Abbattere il 'Meazza'? Questo sarebbe troppo, parliamo di un impianto-simbolo del calcio mondiale dove abbiamo trascorso dei periodi meravigliosi e vinto tanto. Futuro Inter? Sinceramente ho un desiderio, che spero di veder realizzato tra un anno esatto: vederla lottare per vincere lo scudetto e la Champions. So che è molto difficile, ma i sogni sono così. E sono fatti per diventare realtà".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui