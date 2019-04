Calciomercato Roma, retroscena e piano per Conte

CALCIOMERCATO ROMA CONTE / Mentre è sempre più vicino l'arrivo di Petrachi come nuovo Ds, in casa Roma entrano nel vivo anche le discussioni per il prossimo allenatore giallorosso con il nome di Antonio Conte in pole position. Tra Toscana e Londra, scrive 'La Gazzetta dello Sport', i vertici romanisti hanno già incontrato ben tre volte Conte che avrebbe espresso apprezzamento per il progetto societario, ma vanno sciolti alcuni nodi.

Dall'ingaggio molto elevato che però la Roma potrebbe comunque garantirgli con la giusta formula alla maggiore libertà di incidere nelle scelte di mercato passando per la comunicazione, con il tecnico salentino che non accetta intromissioni. A questo punto l'ex Chelsea ha preso atto del piano della Roma e sta facendo le sua valutazioni visto che sul tavolo ha anche altre offerte molto, molto importanti. La società giallorossa concederà un paio di settimane, altrimenti secondo la 'Rosea' virerà su altri profili probabilmente più agevoli, con in corsa i nomi die altri non ancora emersi.