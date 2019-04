DIRETTA FROSINONE NAPOLI - Il Napoli fa visita al Frosinone nel lunch match domenicale valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A, quindicesima del girone di ritorno. I partenopei di Ancelotti vogliono tornare a vincere per provare ad ottenere l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League già in questo turno, mentre i ciociari di Baroni sognano il colpaccio per tentare di evitare la matematica retrocessione tra i cadetti.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Benito Stirpe' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Ghiglione, Gori, Maiello, Valzania, Beghetto; Trotta, Pinamonti. All. Baroni

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Ruiz, Zielinski, Younes; Mertens, Milik. All. Ancelotti

CLASSIFICA:

Juventus* 88 punti; Napoli 67; Inter* 62; Roma* 58; Milan, Atalanta 56; Torino 53; Lazio 52; Sampdoria 48; Cagliari*, Fiorentina 40; Sassuolo, Spal 38; Bologna* 37; Parma 36; Genoa 34; Udinese 33; Empoli* 29; Frosinone 23; Chievo 14.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui