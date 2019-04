Calciomercato Napoli, garanzia Ancelotti per i colpi estivi: ritorno di fiamma

CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI / Momento di riflessioni per il Napoli dopo l'eliminazione dall'Europa League e la brusca frenata in campionato. Carlo Ancelotti, alla sua prima stagione da allenatore partenopeo, si è detto insoddisfatto per la seconda parte, che ha regalato molte delusioni. Così, con il secondo posto quasi blindato, è tempo di programmare il prossimo calciomercato estivo, che potrebbe segnare l'addio di alcuni elementi pregiati, come dimostrano le indiscrezioni su Koulibaly, Insigne ed Allan.

Sul fronte entrate, però, non mancano i nomi che fanno ben sperare: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

L'obiettivo primario per l'attacco resta Lozano del PSV, infortunatosi di recente. Tuttavia, per gli altri ruoli potrebbero tornare di moda altri profili già seguiti in passato. A centrocampo il Napoli segue Lobotka, ma potrebbe fare un nuovo tentativo anche per Fornals del Villarreal, che sembrava vicinissimo lo scorso gennaio. Per le corsie il nome caldo resta Trippier del Tottenham, ma potrebbe riaccendersi il desiderio per Toljan, esterno 24enne del Borussia Dortmund (attualmente in prestito al Celtic). La garanzia per un mercato di livello potrebbe quindi arrivare dallo stesso Ancelotti, poco abituato a chiudere le stagioni con zero titoli in bacheca.

