CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS SPALLETTI ALLEGRI / Gli esami non finiscono mai. Anche se da poco è arrivato l'ottavo scudetto di fila o si è avvicinata la seconda qualificazione consecutiva alla Champions League. Così, Inter-Juventus di domani sera vede una sfida nella sfida: quella tra Luciano Spalletti e Max Allegri, entrambi finiti nel mirino della critica e del calciomercato per alcuni risultati non soddisfacenti. In vista della prossima stagione, quindi, nonostante le smentite di turno, entambi non hanno la certezza assoluta di proseguire il cammino con le rispettive dirigenze: clicca qui per restare sempre aggiornato sulle notizie della tua squadra del cuore.

Calciomercato Juventus e Inter, il futuro di Allegri e Spalletti

fa il quadro sulle prospettive dei due allenatori, in bilico tra permanenza e addio.

Tra voci di malumori e delusioni internazionali, il posto di Allegri alla Juventus non è saldo come sembra. La possibilità di un addio dopo cinque stagioni, nonostante le rassicurazioni della dirigenza, non è remoto. Così, sempre attenti a pianificare i nuovi successi, i bianconeri vagliano le migliori soluzioni per sostituirlo: dal ritorno di Conte alla suggestione Guardiola, senza chiudere le porte a Deschamps. Criticato per la discontinuità di risultati e l'uscita prematura dalle competizioni europee, anche Spalletti non ha certezze sulla permanenza all'Inter: in caso di separazione, il nome gradito da Marotta resta Conte, ma non è da escludere proprio l'ipotesi Allegri, altro profilo in cima alla lista. Tra campo e mercato, quindi, si accende la sfida tra i due toscani.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui