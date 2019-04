Calciomercato Juventus, tre acquisti e ingaggio top: svelate le richieste di Allegri

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / La Juventus che ha già archiviato l'ottavo scudetto consecutivo e salutato le coppe gioca ora soltanto per i record, dando modo alla società di programmare in tutta calma le mosse di calciomercato per costruire la Juve che verrà. A partire dall'allenatore, Massimiliano Allegri, confermato pubblicamente dopo il ko con l'Ajax in attesa dell'incontro decisivo in cui sciogliere anche gli ultimi nodi relativi al contratto (attualmente in scadenza nel 2020) e soprattutto ai programmi della società.

Un incontro che dovrebbe andare in scena prima della metà di maggio.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' il tecnico toscano chiederà un ritocco dell'ingaggio dagli attuali 7,5 milioni di euro a stagione (il più pagato in Serie A) e punta a raggiungere quota 10 milioni all'anno come Antonio Conte. Parallelamente presenterà la propria lista della spesa per costruire una squadra sempre più a sua immagine, partendo da tre ruoli che vanno puntellati con forze fresche. Si parte dal difensore centrale, quindi un nuovo terzino destro ed un regista che gli permetta di far avanzare Aaron Ramsey per tornare al suo caro 4-3-1-2. I nomi? Al centro piace molto Savic dell'Atletico Madrid, ma in lista restano anche Umtiti e Ruben Dias, mentre sono complicati de Ligt e Varane. Sulla corsia si cerca il giusto mix di spinta e fase difensiva, per questo Cancelo sarà provato mezzala e nel frattempo si seguono Sidibe del Monaco e Trippier del Tottenham su cui è segnalato il Napoli. A centrocampo, invece, il nome più ricorrente è quello di Tanguy Ndombele del Lione. In uscita, infine, verranno fatte valutazioni su Pjanic e Dybala.

