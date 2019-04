CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO / Il mondo Milan si è completamente ribaltato in 40 giorni. La sconfitta nel derby con l'Inter ha dato il via ad un periodo di crisi culminato nell'eliminazione in semifinale di Coppa Italia che potrebbe costare carissima al tecnico Gennaro Gattuso.

La coppa era un obiettivo importante per la società e di questo si è parlato nel confronto andato in scena ieri con Leonardo e Maldini dal quale l'allenatore sarebbe uscito con una sorta di ultimatum. Per le ultime notizie sul calciomercato dei rossoneri ---> clicca qui!

Secondo quanto riferisce il quotidiano 'La Stampa', infatti, in caso di sconfitta nello scontro diretto di questo weekend contro il Torino sarebbe concreta l'ipotesi di un esonero di Gattuso con l'intenzione di affidare la panchina della prima squadra all'attuale tecnico della Primavera rossonera, Federico Giunti, con la supervisione proprio di Leonardo. A fine stagione, poi, si andrà decisi sul nuovo tecnico.

Calciomercato Milan, da Sarri a Garcia: i nomi per il dopo-Gattuso

Oltre alla suggestione Mauricio Pochettino del Tottenham, un nome caldo per la panchina rossonera del prossimo anno resta quello di Rudi Garcia, ora al Marsiglia, mentre sono circolate anche voci su Jardim. Attenzione però a Maurizio Sarri che secondo il 'Corriere dello Sport' avrebbe deciso di tornare in Italia e potrebbe essere considerato l'uomo giusto per aprire un nuovo ciclo. Staccato invece al momento il nome di Antonio Conte sul quale è in atto un forte pressing da parte della Roma.

