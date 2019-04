CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO / Paura per Lozano: l'attaccante del Psv, obiettivo di mercato del Napoli, è uscito in barella nei minuti finali della gara di campionato contro il Willem II, terminata con il punteggio di 3-0 per la squadra di Eindhoven.

Per il messicano, uscito dal campo molto dolorante, si teme una lesione dei legamenti, diagnosi che se confermata significherebbe un lungo stop e potrebbe avere ripercussioni anche sulla trattativa con gli azzurri per il trasferimento di Lozano in Serie A. Si attendono ora gli accertamenti cui il calciatori si sottoporrà nei prossimi giorni per capire l'entità dell'infortunio.