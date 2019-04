ATALANTA FIORENTINA PERCASSI / Il presidente dell'Atalanta Percassi ha parlato alla 'Rai' dopo la vittoria in coppa Italia contro la Fiorentina: "Gasperini? Fortissimo, sono contento del lavoro che sta facendo. Complimenti a tutti per un percorso straordinario. Questo è un sogno perché abbiamo battuto squadre che sembrava impossibile: siamo felicissimi e ora ci prepariamo per la finale. L'eliminazione dall'Europa League è servita, il calcio è bello perché non tutto è scontato.

PROGETTO - "Continua come gli ultimi tre anni.

La nostra impostazione non cambia, anno dpo anno puntiamo a crescere in modo lineare come una realtà di provincia come la nostra. Per fare investimenti servono conti in ordine e continueremo su questo aspetto".

STADIO - "Lunedì sarà l'ultima partita in casa nel nostro stadio e anche le prime gare del prossimo anno saranno lontano da Bergamo. L'investimento per noi è importante ma è necessario per la programmazione".

CHAMPIONS - "Il nostro obiettivo è mantenere la categoria, quello che viene in più è straordinario. Andarci in Champions è il sogno di tutto, io dico che sarei felice di andare in Europa League.

