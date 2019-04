COPPA ITALIA ATALANTA FIORENTINA GASPERINI / "E' una bellissima serata per noi, un traguardo fantastico". Gian Piero Gasperini visibilmente raggiante dopo il successo contro la Fiorentina che consente alla sua Atalanta di staccare il pass per la finale di Coppa Italia, dove gli orobici sfideranno la Lazio il prossimo 15 maggio "E' quello che volevamo e che abbiamo cercato a tutti i costi, contro una Fiorentina molto forte - ha aggiunto a 'Rai Sport' il tecnico degli orobici - I ragazzi sono stati bravi".

ILICIC - "Contiamo di recuperarlo presto, lui è fondamentale.

Qualcuno stasera ha pagato la partita col, a maggior ragione questi ragazzi vanno elogiati: nelle difficoltà hanno tirato fuori il massimo. Non ci siamo mai accontentati del pareggio, volevamo vincere a tutti i costi e ci siamo riusciti".

FUTURO - "Adesso siamo concentrati solo sul presente e su questo finale di stagione dove ci giochiamo tanto. Viviamo un momento fantastico, sarebbe davvero meraviglioso arrivare in Europa per il terzo anno consecutivo".

COPPA ITALIA O CHAMPIONS - "Non si può scegliere, meglio provare ad avere tutto. Ora di cosa ho paura? Di nulla, superata questa dico che possiamo andare verso il traguardo. Da qui alla finale di Coppa Italia abbiamo tempo, poi in campionato abbiamo il diritto di giocarci le nostre chance per la Champions", ha concluso.

