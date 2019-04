COPPA ITALIA ATALANTA FIORENTINA / Sarà Atalanta-Lazio la finale di coppa Italia: la squadra di Gasperini ha battuto 2-1 la Fiorentina nella semifinale di ritorno e ha staccato il pass per l'atto conclusivo della competizione dopo il 3-3 dell'andata. Eppure l'inizio gara è stato tutto di marca viola: Muriel ha portato in vantaggio i toscani in avvio, poi Chiesa e Mirallas sono andati ad un passo dal raddoppio.

Come da copione tradizionale, chi troppo spreca finisce per essere punito e così al 14' è arrivata la svolta:atterra in areadal dischetto firma l'1-1. Nella ripresasalva su Benassi, poirisponde a Gomez. Il portiere dellaperò è protagonista in negativo al 69': conclusione di Gomez e l'estremo difensore francese non trattiene. Esplode l'Atleti Azzurri d'Italia, l'Atalanta vince 2-1 e vola in finale.

ATALANTA-FIORENTINA 2-1: 3' Muriel (F), 14' Ilicic (A) rig., 69' Gomez (A)

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui