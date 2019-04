CALCIOMERCATO JUVENTUS COUTINHO / Cosa ne sarà di Coutinho? Accostato alla Juventus, individuato dal Chelsea come possibile sostituto di Hazard (blocco del mercato permettendo), il brasiliano non sa ancora se a fine stagione lascerà il Barcellona. Proprio per spazzare via i dubbi sul futuro dell'ex Inter, il suo agente ha avuto un incontro con la dirigenza blaugrana.

Un vertice che - riferisce 'El Confidencial'- sarebbe servito per far presente alla società le preoccupazioni di Coutinho e per capire quali sono le intenzione del Barcellona per la prossima stagione. In caso di addio dopo poco più di un anno, Coutinho potrebbe essere un nome buono per il mercato del Chelsea, che probabilmente in estate cederà Hazard al. Il brasiliano è un nome avvicinato anche alla Juventus.